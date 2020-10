Svizzera, tre donne e cinque uomini: ecco chi sono gli italiani di successo premiati dalla Saig (Di sabato 3 ottobre 2020) Una serata all’insegna dell’italianità, lo scorso 25 settembre in Svizzera, che ha fatto da cornice alla premiazione degli otto italiani di successo, tre donne e cinque uomini, che hanno ricevuto il Premio intitolato “Eccellenze Italiane a Ginevra e in Svizzera Romanda” dalla Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (Saig), per essersi distinti, nelle loro attività professionali, a Ginevra e in Svizzera Romanda, e che contribuiscono all’accrescimento del prestigio dell’Italia all’estero. Ad arricchire questa 2a Edizione con la presenza del Console Generale d’Italia a Ginevra, Tomaso Marchegiani assieme al Console Aggiunto, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 ottobre 2020) Una serata all’insegna dell’tà, lo scorso 25 settembre in, che ha fatto da cornice alla premiazione degli ottodi, tre, che hanno ricevuto il Premio intitolato “Eccellenze Italiane a Ginevra e inRomanda”Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (), per essersi distinti, nelle loro attività professionali, a Ginevra e inRomanda, e che contribuiscono all’accrescimento del prestigio dell’Italia all’estero. Ad arricchire questa 2a Edizione con la presenza del Console Generale d’Italia a Ginevra, Tomaso Marchegiani assieme al Console Aggiunto, ...

