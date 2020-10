Svizzera, nuovo salario minimo mensile da record: è il più alto al mondo (Di sabato 3 ottobre 2020) In Svizzera il voto degli elettori ha comportato un aumento del salario minimo mensile, che diventa il più cospicuo al mondo. La riforma entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre 2020 Fonte PixabaySvolta epocale in Svizzera, che diventa il paese con il salario minimo mensile più altro del mondo. Un provvedimento frutto della votazione degli elettori che con il 58,8% dei voti hanno decretato l’aumento del tetto salariale minimo. A quanto ammonta per la precisione? A circa 3500 euro. Infatti la remunerazione per ogni ora di lavoro prestata è salita a 23 franchi che corrispondono a 21 euro. Il tutto va moltiplicato per 41 ore lavorative settimanali. Una ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020) Inil voto degli elettori ha comportato un aumento del, che diventa il più cospicuo al. La riforma entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre 2020 Fonte PixabaySvolta epocale in, che diventa il paese con ilpiù altro del. Un provvedimento frutto della votazione degli elettori che con il 58,8% dei voti hanno decretato l’aumento del tetto salariale. A quanto ammonta per la precisione? A circa 3500 euro. Infatti la remunerazione per ogni ora di lavoro prestata è salita a 23 franchi che corrispondono a 21 euro. Il tutto va moltiplicato per 41 ore lavorative settimanali. Una ...

fattoquotidiano : 4 MILA EURO LORDI AL MESE E' il nuovo salario minimo in Svizzera. In Italia Confindustria e sindacati si oppongono,… - Frances47226166 : RT @fattoquotidiano: 4 MILA EURO LORDI AL MESE E' il nuovo salario minimo in Svizzera. In Italia Confindustria e sindacati si oppongono, le… - Mibavi1 : @GiuseppeConteIT #Svizzera Imparare qualcosa di utile dagli altri Stati, m a i...? ?? - lpacchin : NEWS #ticino Raiffeisen, nuovo membro nella direzione generale - BTSSwitzerland : ???????? ?? ARMYs sei pronto per un'altra festa in streaming? ?? Questa volta è per celebrare il nuovo spot di Samsung… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera nuovo Berna, i treni circolano di nuovo RSI.ch Informazione Eurovision Song Contest 2021: confermata la partecipazione dell’Italia

Eurovision Song Contest 2021: confermata la partecipazione dell'Italia nell'edizione che si terrà nuovamente a Rotterdam (Paesi Bassi) ...

Nuovo CEO della Fondazione Cardano: 'Preserverò l'indipendenza della Fondazione'

La struttura di governance di Cardano rimarrà sufficientemente decentralizzata da mantenerne l'indipendenza? L'ecosistema di Cardano ( ADA) ha una struttura di governance complessa, non dissimile a qu ...

Eurovision Song Contest 2021: confermata la partecipazione dell'Italia nell'edizione che si terrà nuovamente a Rotterdam (Paesi Bassi) ...La struttura di governance di Cardano rimarrà sufficientemente decentralizzata da mantenerne l'indipendenza? L'ecosistema di Cardano ( ADA) ha una struttura di governance complessa, non dissimile a qu ...