Svizzera | nel Cantone di Ginevra il salario minimo più alto del mondo | 3 600 euro al mese per tutti

(Di sabato 3 ottobre 2020) Che si lavori come medico o come netturbino, anon si potranno guadagnare meno di 4.086 franchi mensili. Nelpiù occidentale della, dove hanno sede moltissime organizzazioni internazionali, aziende multinazionali, e il secondo – per importanza – quartier generale dell’Onu, i cittadini hanno votato affinché a ogni lavoratore sia riconosciuto uno stipendiodi circa 3.600. Con meno soldi, a, non si può vivere: è questa la considerazione che ha portato il 58,15% degli elettori a esprimersi per il “sì” al referendum proposto dai sindacati e dai partiti di sinistra. Il testo prevede una remunerazione oraria di 23 franchi l’ora per 41 ore settimanali di lavoro. Non è il ...