Svizzera | approvato il salario minimo garantito di 3 500€

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera approvato

«Non si può vivere con un salario inferiore a 3.500 euro». Questo principio diventa una norma in Svizzera. Domenica scorsa, il 58,15 per cento degli elettori lo ha approvato ...Una paga minima da 4.086 franchi svizzeri al mese, pari a circa 3.800 euro per tutti i lavoratori: ecco quanto deliberato dal Cantone di Ginevra, in Svizzera. Si tratta della cifra più alta al mondo, ...