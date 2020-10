Superman & Lois, la superfamiglia Kent con la mascherina in una nuova foto dal set (Di sabato 3 ottobre 2020) Una foto dal set della serie tv Superman & Lois ci mostra la famiglia Kent al completo... Con tanto di mascherine! Dopo tanto tempo, è giunto finalmente il momento di tornare a Smallville, almeno per le star dello show Superman & Lois. Dal set della serie tv targata The CW arriva infatti la prima foto della famiglia Kent al completo. E da superfamily qual è, la sicurezza viene prima di tutto, specialmente in tempo di COVID, per cui non possono certo mancare le mascherine! Bitsie Tulloch, Tyler Hoechlin, Jordan Elsass e Alexander Garfin sono i protagonisti di un nuovo scatto proveniente dal set canadese di Superman & Lois, la più recente ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 ottobre 2020) Unadal set della serie tvci mostra la famigliaal completo... Con tanto di mascherine! Dopo tanto tempo, è giunto finalmente il momento di tornare a Smallville, almeno per le star dello show. Dal set della serie tv targata The CW arriva infatti la primadella famigliaal completo. E da superfamily qual è, la sicurezza viene prima di tutto, specialmente in tempo di COVID, per cui non possono certo mancare le mascherine! Bitsie Tulloch, Tyler Hoechlin, Jordan Elsass e Alexander Garfin sono i protagonisti di un nuovo scatto proveniente dal set canadese di, la più recente ...

L'attrice Elizabeth Tulloch ha mostrato una foto su Instagram con gli esordienti Alex Garfin e Jordan Elsass che interpreteranno Jonathan e Jordan Kent.

