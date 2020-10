Stefano De Martino, danza, tv e passione (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefano De Martino è stato nel 2020 protagonista indiscusso di tutte le prime pagine dei più importanti giornali di gossip italiani. Stefano De Martino, web genericoDa Napoli a New York Il ballerino è del segno zodiacale della bilancia ed è nato a Torre Annunziata, un paesino vicino Napoli. All’età di dieci anni si appassiona al mondo della danza e inizia a frequentare una scuola privata. Appena compiuti i diciotto anni gli viene offerta la possibilità di recarsi a New York: grazie ad una borsa di studio può accedere al Broadway Dance Center, una delle scuole di danza moderna più importanti al mondo. Lì si avvicina alle diverse forme della danza moderna e contemporanea, che lo accompagneranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020)Deè stato nel 2020 protagonista indiscusso di tutte le prime pagine dei più importanti giornali di gossip italiani.De, web genericoDa Napoli a New York Il ballerino è del segno zodiacale della bilancia ed è nato a Torre Annunziata, un paesino vicino Napoli. All’età di dieci anni si appassiona al mondo dellae inizia a frequentare una scuola privata. Appena compiuti i diciotto anni gli viene offerta la possibilità di recarsi a New York: grazie ad una borsa di studio può accedere al Broadway Dance Center, una delle scuole dimoderna più importanti al mondo. Lì si avvicina alle diverse forme dellamoderna e contemporanea, che lo accompagneranno ...

VanityFairIt : Buon compleanno, Stefano De Martino! Il ballerino compie oggi 31 anni. A lui e a tutti i #Bilancia come lui, tanti,… - infoitcultura : Belen Rodriguez allo scoperto: 'Ora non sono più single' e vuota il sacco su Stefano De Martino - darlaspesso : Davvero? Stefano De Martino compie 31 anni: da concorrente di Amici a star della TV (e del gossip) - Moda -… - DRepubblicait : Stefano De Martino compie 31 anni: da concorrente di Amici a star della TV (e del gossip) [aggiornamento delle 01:0… - esterchefaphoto : RT @MeanGorgeous: Dayane : mi piace stefano sala, mi piace stefano de martino, mi piace bettarini, provo ancora qualcosa per Balotelli, Eno… -