Stato d'emergenza fino al 31 gennaio? Dago, retroscena esplosivo: il ruolo della mossa kamikaze di Di Battista (Di sabato 3 ottobre 2020) Come nasce lo Stato d'emergenza, la maxi-proroga fino al 31 gennaio stabilita da Giuseppe Conte che sta facendo tanto scalpore, con le critiche anche di insospettabili quali - esempio pescato dal mazzo - di Aldo Cazzullo? Una ricostruzione la offre Dagospia, in un flash che è tutto un crescendo di notizie, sussurri e scenari. Scrive infatti Dago: "Al Senato il governo Conte ha una maggioranza di appena due voti? Alessandro Di Battista dice a tutti che si porta via dieci senatori grillini. Sta bluffando?". Dunque, il flash prosegue rivelando come Roberto Fico "sta facendo da mediatore con l'ala oltranzista" M5s, quella insomma più vicina a Dibba. E in caso di crisi, ecco che si concretizzerebbe "l'ingresso dei senatori di Forza Italia", un passaggio per il ...

matteorenzi : #CoronaVirus Se il Governo prolunga lo stato d’emergenza allora bisogna dire sì al Mes, subito. In #60secondi spieg… - Adnkronos : #Guerra (#Oms): 'Proroga stato d'emergenza scelta politica, non tecnica' - M5S_Europa : L’aumento dei contagi da #COVID19 ha richiesto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Tutti i… - MaurizioFuochi : RT @SecolodItalia1: Stato di emergenza, il Cts si sfila: è una scelta politica, non tecnica. Opposizione all’attacco - ginosecco : @chierici1950 magari.... dubito pero' si stanno mettendo in bunker con stato di emergenza ecc ecc -