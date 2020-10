Stato d'emergenza, cosa c'è dietro lo strappo di Conte. Grandi manovre in Senato, Di Battista crea il panico (Di sabato 3 ottobre 2020) All'origine della proroga dello Stato d'emergenza fino al 31 gennaio voluta dal premier Giuseppe Conte ci sarebbero le Grandi manovre del pasdaran grillino Alessandro Di Battista. Il retroscena sparato con un flash da Dagospia legge in un'ottica nuova i fatti politici deglle ultime settimane. "Al Senato il governo Conte ha una maggioranza di appena due voti? Alessandro Di Battista dice a tutti che si porta via dieci Senatori grillini. Sta bluffando?". Difficile dirlo. Ma l'ipotesi ne apre altre, dagli esiti imprevedibili. Perché il presidente della Camera Roberto Fico, sostiene Dago, "sta facendo da mediatore con l'ala oltranzista" dei 5Stelle, ovvero vicina a Dibba e all'anima primigenia della galassia ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) All'origine della proroga dellod'fino al 31 gennaio voluta dal premier Giuseppeci sarebbero ledel pasdaran grillino Alessandro Di. Il retroscena sparato con un flash da Dagospia legge in un'ottica nuova i fatti politici deglle ultime settimane. "Alil governoha una maggioranza di appena due voti? Alessandro Didice a tutti che si porta via dieciri grillini. Sta bluffando?". Difficile dirlo. Ma l'ipotesi ne apre altre, dagli esiti imprevedibili. Perché il presidente della Camera Roberto Fico, sostiene Dago, "sta facendo da mediatore con l'ala oltranzista" dei 5Stelle, ovvero vicina a Dibba e all'anima primigenia della galassia ...

matteorenzi : #CoronaVirus Se il Governo prolunga lo stato d’emergenza allora bisogna dire sì al Mes, subito. In #60secondi spieg… - Adnkronos : #Guerra (#Oms): 'Proroga stato d'emergenza scelta politica, non tecnica' - M5S_Europa : L’aumento dei contagi da #COVID19 ha richiesto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Tutti i… - aldo_rovi : RT @riktroiani: #Capezzone: 'Basta panico. Oggi sono andate 3 persone in terapie intensive. Il mio parere non conta ma grandi giuristi, da… - adrianopulit : RT @Skyclaw4: @GioChirilly BASTA Stato di Emergenza. Firmate, siamo già più di 314.000. -