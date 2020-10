Stati Uniti, il bollettino medico sulle condizioni di Trump: “Respira da solo. Non ha febbre” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il bollettino medico sulle condizioni di Donald Trump: “Non ha febbre da 24 ore e non ha bisogno dell’ossigeno”. WASHINGTON – E’ stato reso noto il primo bollettino medico sulle condizioni di Donald Trump, ricoverato all’ospedale Walter Reed: “Il presidente e la moglie ringraziano per la vicinanza di tutto il mondo – hanno detto i medici che lo hanno in cura – noi abbiamo consigliato il ricovero per precauzione …. Siamo soddisfatti dei progressi che ci sono Stati nelle ultime ore. I sintomi (leggera tosse, congestione nasale e stanchezza n.d.r.) stanno migliorando“. Donald Trump positivo al coronavirus. I medici: ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020) Ildi Donald: “Non ha febbre da 24 ore e non ha bisogno dell’ossigeno”. WASHINGTON – E’ stato reso noto il primodi Donald, ricoverato all’ospedale Walter Reed: “Il presidente e la moglie ringraziano per la vicinanza di tutto il mondo – hanno detto i medici che lo hanno in cura – noi abbiamo consigliato il ricovero per precauzione …. Siamo soddisfatti dei progressi che ci sononelle ultime ore. I sintomi (leggera tosse, congestione nasale e stanchezza n.d.r.) stanno migliorando“. Donaldpositivo al coronavirus. I medici: ...

