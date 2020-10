Stadio: il Ministero toglie poteri a Pessina, sulla ristrutturazione del Franchi deciderà Roma (Di sabato 3 ottobre 2020) Sullo Stadio Artemio Franchi l'ultima parola spetterà al Ministero, non più al Soprintendente Pessina. A chiarirlo, secondo quanto riporta la stampa locale, è una circolare del direttore generale del ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 3 ottobre 2020) SulloArtemiol'ultima parola spetterà al, non più al Soprintendente. A chiarirlo, secondo quanto riporta la stampa locale, è una circolare del direttore generale del ...

Franchi, cambio di ‘poteri’ in città. Ora si attende il progetto di Commisso

Lo storico scontro tra Fiorentina e soprintendenza, di fatto, svanisce. Ora tutto passerà dal Ministero: lo scettro decisionale passa in mano al governo ...

