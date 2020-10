Sri Lanka | le impressionanti foto degli elefanti che mangiano i rifiuti di una discarica

(Di sabato 3 ottobre 2020) Una mandria dia caccia di cibo tra idi una: le immagini scattate dalgrafo singalese Tharmaplan Tilaxan non lasciano indifferenti e hanno fatto rapidamente il giro ...

terryvale : RT @chruggeriTg2: #SriLanka, le strazianti immagini degli elefanti costretti a cercare il cibo fra i rifiuti - cinzia_pietro : RT @chruggeriTg2: #SriLanka, le strazianti immagini degli elefanti costretti a cercare il cibo fra i rifiuti - BreakingItalyNe : FRANCIA: Dramma familiare in una villetta di Noisy-le-Sec nel dipartimento della Senna-Saint-Denis: 5 morti tra cui… - MutiCarla : RT @chruggeriTg2: #SriLanka, le strazianti immagini degli elefanti costretti a cercare il cibo fra i rifiuti - RaffaellaGiugni : RT @CrisciGloria: Gli elefanti che mangiano la plastica: la foto straziante che arriva dallo Sri Lanka -

Ultime Notizie dalla rete : Sri Lanka

Il Secolo XIX

Roma, 3 ottobre 2020 - Una mandria di elefanti a caccia di cibo tra i rifiuti di una discarica: le immagini scattate dal fotografo singalese Tharmaplan Tilaxan non lasciano indifferenti e hanno fatto ...Tre feriti. Un giovane entrato in un bar del quartiere per chiedere aiuto: "Mio zio è impazzito. Ha un coltello e un martello" ...