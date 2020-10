Spezia, Italiano: “Vittoria Udine ha dato autostima ma contro il Milan dobbiamo dare il 200%” (Di sabato 3 ottobre 2020) Vigilia di campionato per lo Spezia di Vincenzo Italiano che dopo il successo contro l'Udinese nel recupero della prima giornata punta a tirar fuori un'altra prestazione di grande spessore, esattamente quella che servirà contro un avversario forte come il Milan. I bianconeri saranno impegnati in trasferta a San Siro ma proveranno comunque a strappare punti preziosi.Milan-Spezia, parla Italianocaption id="attachment 1007773" align="alignnone" width="495" Italiano, Getty Images/caption"Volevamo arrivare alla sosta facendo qualche punto e crescendo soprattutto in autostima e carattere", ha esordito Italiano. "Una vittoria come quella di Udine ti fa lavorare bene in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Vigilia di campionato per lodi Vincenzoche dopo il successol'se nel recupero della prima giornata punta a tirar fuori un'altra prestazione di grande spessore, esattamente quella che serviràun avversario forte come il. I bianconeri saranno impegnati in trasferta a San Siro ma proveranno comunque a strappare punti preziosi., parlacaption id="attachment 1007773" align="alignnone" width="495", Getty Images/caption"Volevamo arrivare alla sosta facendo qualche punto e crescendo soprattutto ine carattere", ha esordito. "Una vittoria come quella diti fa lavorare bene in ...

