Spezia, i convocati per il Milan: quattro assenze e tre recuperi (Di sabato 3 ottobre 2020) Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Milan: quattro assenze e tre recuperi Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Milan. Assenti Deiola, Zoet, Ferrer e Ramos; ci sono Estevez, Dell’Orco e Acampora. Portieri: Krapikas, Rafael, Desjardins.Difensori: Marchizza, Sala, Bastoni, Chabot, Erlic, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Mora, Ricci, Agoumé, Bartolomei, Estevez, Maggiore, Pobega.Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Loha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro ile treLoha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro il. Assenti Deiola, Zoet, Ferrer e Ramos; ci sono Estevez, Dell’Orco e Acampora. Portieri: Krapikas, Rafael, Desjardins.Difensori: Marchizza, Sala, Bastoni, Chabot, Erlic, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Mora, Ricci, Agoumé, Bartolomei, Estevez, Maggiore, Pobega.Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli. Leggi su Calcionews24.com

elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Spezia: sono 24 i convocati per la sfida al Milan - sportli26181512 : Spezia: sono 24 i convocati per la sfida al Milan: Reduci dalla prima vittoria in Serie A, le Aquile di mister Ital… - milansette : Spezia: sono 24 i convocati per la sfida al Milan - MilanNewsit : Spezia: sono 24 i convocati per la sfida al Milan - cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Marchizza e Maggiore convocati per il doppio impegno dell'It… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia convocati Spezia: sono 24 i convocati per la sfida al Milan Milan News Spezia, i convocati per il Milan: quattro assenze e tre recuperi

Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Milan: quattro assenze e tre recuperi Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A ...

Spezia, sei maglie bianche convocate dalle Nazionali

La Spezia - Sono sei gli aquilotti convocati per gli impegni con le rispettive nazionali. Pronti a fare le valigie per l'under-21 azzurra Giulio Maggiore e Riccardo Marchizza, quest'ultimo deciso a ri ...

Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Milan: quattro assenze e tre recuperi Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A ...La Spezia - Sono sei gli aquilotti convocati per gli impegni con le rispettive nazionali. Pronti a fare le valigie per l'under-21 azzurra Giulio Maggiore e Riccardo Marchizza, quest'ultimo deciso a ri ...