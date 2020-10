Spal-Cosenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di sabato 3 ottobre 2020) Spal-Cosenza sarà visibile oggi in tv? Ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la seconda giornata di Serie B 2020/2021. Le due squadre cercano in un colpo solo la prima vittoria stagionale e i primi gol di questo campionato, visto che sono partite entrambe con uno scialbo 0-0 all’esordio. Calcio d’inizio alle ore 16.15 di sabato 3 ottobre, diretta su Dazn. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020)sarà visibilein tv? Ecco il, l’e le informazioni sulladel match valido per la seconda giornata di. Le due squadre cercano in un colpo solo la prima vittoria stagionale e i primi gol di questo campionato, visto che sono partite entrambe con uno scialbo 0-0 all’esordio. Calcio d’inizio alle ore 16.15 di sabato 3 ottobre,su Dazn.

Alle 16.15 la Spal, reduce dal pareggio di Monza, ospita il Cosenza, che a sua volta ha chiuso sullo 0-0 il match di esordio in campionato in casa con l’Entella. La vittoria manca alla squadra estens ...

Bisognerà attendere lunedì – ultimo giorno di mercato – per sapere se la Spal riuscirà a trattenere Etrit Berisha e gli altri pezzi pregiati della rosa. Magari aggiungendo un attaccante di spessore, c ...

Alle 16.15 la Spal, reduce dal pareggio di Monza, ospita il Cosenza, che a sua volta ha chiuso sullo 0-0 il match di esordio in campionato in casa con l'Entella. La vittoria manca alla squadra estens ...