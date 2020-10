Southampton-West Bromwich domenica | ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 3 ottobre 2020) IlHam ha davvero sfiorato il colpaccio contro il Chelsea, raggiunto sul 3-3 proprio allo scadere dopo aver condotto la gara con tre gol di vantaggio. In questi casi, visto anche come ha giocato la squadra di Lampard, non si sa mai se prenderla bene o male. Ilha ottenuto la prima vittoria … InfoBetting: Scommesse Sportive e