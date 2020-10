Soldi spariti della Lega. I fiscalisti restano ai domiciliari. Il Riesame respinge i ricorsi di Manzoni e Di Rubba. La Procura segna un punto, si va verso il rito immediato (Di sabato 3 ottobre 2020) Si avvicina la resa dei conti sul caso della Lombardia film commission. Dopo che il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato la misura degli arresti domiciliari per i fiscalisti della Lega, Alberto Di Rubba (nella foto) e Andrea Manzoni, la Procura è pronta a un nuovo affondo con la richiesta del giudizio immediato, motivata dai gravi indizi di colpevolezza, nei loro confronti e in quelli degli altri tre arrestati ossia Luca Sostegni, Michele Scilieri e Fabio Barbarossa, tutti coinvolti nell’inchiesta sulla compravendita gonfiata, pagata con Soldi pubblici, dell’immobile di Cormano. Ai tre commercialisti del Carroccio, il Procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Si avvicina la resa dei conti sul casoLombardia film commission. Dopo che il Tribunale deldi Milano ha confermato la misura degli arrestiper i, Alberto Di(nella foto) e Andrea, laè pronta a un nuovo affondo con la richiesta del giudizio, motivata dai gravi indizi di colpevolezza, nei loro confronti e in quelli degli altri tre arrestati ossia Luca Sostegni, Michele Scilieri e Fabio Barbarossa, tutti coinvolti nell’inchiesta sulla compravendita gonfiata, pagata conpubblici, dell’immobile di Cormano. Ai tre commercialisti del Carroccio, iltore aggiunto Eugenio Fusco e il ...

