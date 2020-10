Soldato muore in Germania, in Italia dopo 76 anni (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO, 03 OTT - A 76 anni dalla sua morte uno dei tanti soldati che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale torna a casa dalla Germania e da domani si ricongiungerà nel cimitero di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO, 03 OTT - A 76dalla sua morte uno dei tanti soldati che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale torna a casa dallae da domani si ricongiungerà nel cimitero di ...

A 76 anni dalla sua morte uno dei tanti soldati che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale torna a casa dalla Germania e da domani si ricongiungerà nel cimitero di Romagnese (Pavia) alla mo ...

