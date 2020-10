IavaroneToni : Sky - Napoli, è fatta per Bakayoko! Mancano solo visite e firma - tuttonapoli : Sky - Bakayoko-Napoli è fatta! Mancano solo visite e firma - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Sky: è fatta per #Bakayoko al #Napoli, mancano solo visite mediche e firma Trattativa conclusa. Il centrocampista vestirà la… - napolista : Sky: è fatta per #Bakayoko al #Napoli, mancano solo visite mediche e firma Trattativa conclusa. Il centrocampista v… - GalloMarcegallo : @Torrenapoli1 fatta Bakoiko Fonte sky -

Ultime Notizie dalla rete : Sky fatta

Il Napoli era pronto a partire per Torino, la squadra, Gennaro Gattuso e tutto lo staff azzurro erano ormai in procinto di lasciare la città per arrivare a Torino in vista della sfida di domani sera c ...In seguito alla positività di Zielinski ed Elmas, l’Asl ha impedito al Napoli di partire per Torino dove domani è in programma la partita con la Juventus. Come riferisce Sky, era tutto pronto per lasc ...