Sky: è fatta per Bakayoko al Napoli, domani visite mediche e poi la firma (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, la trattativa per portare al Napoli Bakayoko è conclusa con successo. Di Marzio assicura che mancano solo le visite mediche di rito, programmate per domani e poi sarà apposta la firma sul contratto. L'affare è andato in porto. Chiusa @TimoeB08 al @sscNapoli: mancano solo ormai visite e firma @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 3, 2020 domani le visite mediche di @TimoeB08 con il @sscNapoli #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 3, 2020

