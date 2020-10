Sky: domattina altro giro di tamponi a Torino per il Napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi il Napoli ha ricevuto gli esiti del terzo giro di tamponi, che hanno evidenziato la positività di Elif Elmas. Il macedone, insieme all’altro contagiato Zielinski, non prenderanno parte alla sfida con la Juventus e resteranno in isolamento domiciliare. Stando a quanto riporta Sky Sport, gli azzurri si sottoporranno ad un nuovo giro di test domattina a Torino, così da avere maggiore sicurezza in vista della partita della sera. Alle 19:45 è prevista la partenza per il capoluogo piemontese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi ilha ricevuto gli esiti del terzodi, che hanno evidenziato la positività di Elif Elmas. Il macedone, insieme all’contagiato Zielinski, non prenderanno parte alla sfida con la Juventus e resteranno in isolamento domiciliare. Stando a quanto riporta Sky Sport, gli azzurri si sottoporranno ad un nuovodi test, così da avere maggiore sicurezza in vista della partita della sera. Alle 19:45 è prevista la partenza per il capoluogo piemontese. L'articolo ilsta.

napolista : Sky: domattina altro giro di tamponi a Torino per il Napoli La squadra partirà in serata e nella mattinata di doman… - ma_allora : Sky riporta che domattina in albergo a Torino i giocatori del Napoli faranno un quarto tampone con risultati in giornata. - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Napoli, partenza alle 19,45 per Torino. Domattina il quarto tampo… - Virus1979C : @mike_fusco L'inviato di sky sport a napoli ha appena detto che domattina ci sarà un nuovo giro di tamponi, il quarto. - maxmassi969 : @Dinners525 @diego_tvl @OCardinal17 @sscnapoli Io solo riportato quello che ha appena detto Sky, allertata arancion… -