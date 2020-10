"Si siedono, poi si avvicinano, si avvinghiano e...". La coppia di adolescenti che scandalizza le mamme di Pesaro (Di sabato 3 ottobre 2020) Una coppia di minorenni a Pesaro fa sesso davanti a tutti nei parchi e nelle piazze, "e perfino nelle panche di una pizzeria". Questa la denuncia di una mamma di 42 anni che segue quella di una cinquantenne. La donna racconta: "La stessa coppietta ha avuto rapporti sessuali completi sulle panchine e sui muretti di piazza Redi. Questi fatti accadono nella piazza restaurata alcuni anni fa, in particolare vicino agli archetti in ferro, sotto i quali passano e giocano i bambini. I due minorenni si siedono sul muricciolo prospicente e consumano atti sessuali completi. Lo fanno di giorno", riporta il Resto del Carlino. La stessa donna racconta di aver visto i due adolescenti e spiega i particolari che hanno suscitato scandalo tra i passanti: "Sì, li ho visti io, ma li abbiamo visti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Unadi minorenni afa sesso davanti a tutti nei parchi e nelle piazze, "e perfino nelle panche di una pizzeria". Questa la denuncia di una mamma di 42 anni che segue quella di una cinquantenne. La donna racconta: "La stessa coppietta ha avuto rapporti sessuali completi sulle panchine e sui muretti di piazza Redi. Questi fatti accadono nella piazza restaurata alcuni anni fa, in particolare vicino agli archetti in ferro, sotto i quali passano e giocano i bambini. I due minorenni sisul muricciolo prospicente e consumano atti sessuali completi. Lo fanno di giorno", riporta il Resto del Carlino. La stessa donna racconta di aver visto i duee spiega i particolari che hanno suscitato scandalo tra i passanti: "Sì, li ho visti io, ma li abbiamo visti in ...

CanutoGiorgio : Gente che entra in pizzeria con la maschetina di ordinanza, poi si siedono a tavolate lunghissime,, incollatib uno… - Grand_Battery : RT @anodo59: @LaNotiziaTweet 'giudizio unanime'? Sicuri? Votiamo su Rousseau per decidere chi deve essere il capo politico e poi vediamo se… - AltreNews : RT @anodo59: @LaNotiziaTweet 'giudizio unanime'? Sicuri? Votiamo su Rousseau per decidere chi deve essere il capo politico e poi vediamo se… - Mdina1967 : RT @anodo59: @LaNotiziaTweet 'giudizio unanime'? Sicuri? Votiamo su Rousseau per decidere chi deve essere il capo politico e poi vediamo se… - anodo59 : @LaNotiziaTweet 'giudizio unanime'? Sicuri? Votiamo su Rousseau per decidere chi deve essere il capo politico e poi… -

Ultime Notizie dalla rete : siedono poi L'abbraccio dei siculo-leghisti "Matteo? È come Garibaldi" ilGiornale.it