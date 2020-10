Serie C: nel Potenza ci sono due positivi al Covid. Rinviata la partita col Palermo (Di sabato 3 ottobre 2020) Rinviata la partita tra Palermo e Potenza, in programma domani, a causa di due casi di positività al Covid. Questo il comunicato ufficiale: “Preso atto della comunicazione del Servizio Sanitario Regionale Basilicata – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Potenza del 03/10/2020, attraverso la quale viene disposto, “per motivi di sanità pubblica, trattandosi di attività agonistica di squadra professionistica”, rilevata la positività mediante tampone rino-faringeo molecolare di due componenti del gruppo squadra della società Potenza Calcio S.r.l, il “divieto di spostamenti con mezzi di trasporto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020)latra, in programma domani, a causa di due casi dità al. Questo il comunicato ufficiale: “Preso atto della comunicazione del Servizio Sanitario Regionale Basilicata – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica didel 03/10/2020, attraverso la quale viene disposto, “per motivi di sanità pubblica, trattandosi di attività agonistica di squadra professionistica”, rilevata latà mediante tampone rino-faringeo molecolare di due componenti del gruppo squadra della societàCalcio S.r.l, il “divieto di spostamenti con mezzi di trasporto ...

