Serie B, i risultati della seconda giornata (Di sabato 3 ottobre 2020) Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Nella seconda giornata colpi esterni di Salernitana, Lecce, Frosinone e Reggiana. Tris della Reggina al Pescara. Ancora un pareggio per il Monza. Sabato 3 ottobre 2020Chievo Verona-Salernitana 1-2 (24′ Mogos (C), 34′ Tutino, 64′ Djuric)Ascoli-Lecce 0-2 (54′ Mancosu, 66′ Henderson)Empoli-Monza 0-0Reggina-Pescara 3-1 (23′, 27′ Liotti (R), 44′ Menez (R), 70′ Maistro)Spal-Cosenza 1-1 (48′ Salamon (S), 90’+4 Trintiello)Venezia-Frosinone 0-2 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020)B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Nellacolpi esterni di Salernitana, Lecce, Frosinone e Reggiana. TrisReggina al Pescara. Ancora un pareggio per il Monza. Sabato 3 ottobre 2020Chievo Verona-Salernitana 1-2 (24′ Mogos (C), 34′ Tutino, 64′ Djuric)Ascoli-Lecce 0-2 (54′ Mancosu, 66′ Henderson)Empoli-Monza 0-0Reggina-Pescara 3-1 (23′, 27′ Liotti (R), 44′ Menez (R), 70′ Maistro)Spal-Cosenza 1-1 (48′ Salamon (S), 90’+4 Trintiello)Venezia-Frosinone 0-2 ...

