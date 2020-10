Serie B, apre Diaw risponde Cappelletti: Vicenza e Pordenone pareggiano 1-1 (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è concluso l'ultimo incontro per la seconda giornata di Serie B tra il Vicenza e il Pordenone. Al termine dei 90' è uscito fuori un pareggio per 1-1 al Romeo Menti con gli ospiti in vantaggio con Diaw al 54’ e raggiunti poi da Cappelletti al 62’. Un risultato che non smuove la classifica dei due club, che restano rispettivamente a 1 e 2 punti dopo due giornate disputate. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è concluso l'ultimo incontro per la seconda giornata diB tra ile il. Al termine dei 90' è uscito fuori un pareggio per 1-1 al Romeo Menti con gli ospiti in vantaggio conal 54’ e raggiunti poi daal 62’. Un risultato che non smuove la classifica dei due club, che restano rispettivamente a 1 e 2 punti dopo due giornate disputate. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Serie B, apre Diaw risponde Cappelletti: Vicenza e Pordenone pareggiano 1-1 - - Mariocastle_it : RT @WikiBound: Apre le porte il nuovo gruppo Telegram di WikiBound: L'antro di Lloyd, il laboratorio del nostro occhialuto preferito! Clic… - pokemoncentral : RT @WikiBound: Apre le porte il nuovo gruppo Telegram di WikiBound: L'antro di Lloyd, il laboratorio del nostro occhialuto preferito! Clic… - WikiBound : Apre le porte il nuovo gruppo Telegram di WikiBound: L'antro di Lloyd, il laboratorio del nostro occhialuto preferi… - nocchi_rita : RT @NetflixIT: È uscito il trailer di The Haunting of Bly Manor, la serie originale Netflix dai produttori di The Haunting of Hill House, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie apre Serie B: la Salernitana ribalta il Chievo. LIVE: Empoli-Monza 0-0, Reggina avanti col Pescara Calciomercato.com Coronavirus, ordinanza di Emiliano per obbligare l'uso della mascherina all'aperto in Puglia

Ogni momento di crisi apre grandi interrogativi che coinvolgono in radice l ... a Firenze nel debutto assoluto in serie A, segnando un gol che ammutolì lo stadio. Che importa la differenza tra amore e ...

MISTER LIVERANI ALLA VIGILIA DI PARMA-HELLAS VERONA: “SONO CERTO CHE I RAGAZZI FARANNO UNA GARA IMPORTANTE”

Fonte originale: : Parma Calcio 1913 - Oggi. Novità nell'ultima ora; Liverani: «Sono convinto che domani la squadra farà la prestazione» SportParma HOME (Oggi) - Nella sala st ...

Ogni momento di crisi apre grandi interrogativi che coinvolgono in radice l ... a Firenze nel debutto assoluto in serie A, segnando un gol che ammutolì lo stadio. Che importa la differenza tra amore e ...Fonte originale: : Parma Calcio 1913 - Oggi. Novità nell'ultima ora; Liverani: «Sono convinto che domani la squadra farà la prestazione» SportParma HOME (Oggi) - Nella sala st ...