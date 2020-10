Serie A, tre casi di coronavirus nel Napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) coronavirus e Serie A, Zielinski, Elmas e un membro dello staff del Napoli positivi al Covid. Nel Genoa altri tre casi. Napoli – coronavirus, il Napoli comunica che Zielinski, Elmas e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid. Tutti gli altri sono risultati negativi anche al test di sabato 3 ottobre 2020. La squadra nelle prossime ore partirà per Torino per disputare il match con la Juventus che, al momento, non sembra essere a rischio. Serie Acoronavirus, tre positivi nel Napoli In seguito ai due tamponi effettuati su squadra e staff, il Napoli ha comunicato che Zielinski e un membro dello staff sono risultati positivi al coronavirus. I due, come da ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020)A, Zielinski, Elmas e un membro dello staff delpositivi al Covid. Nel Genoa altri tre, ilcomunica che Zielinski, Elmas e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid. Tutti gli altri sono risultati negativi anche al test di sabato 3 ottobre 2020. La squadra nelle prossime ore partirà per Torino per disputare il match con la Juventus che, al momento, non sembra essere a rischio., tre positivi nelIn seguito ai due tamponi effettuati su squadra e staff, ilha comunicato che Zielinski e un membro dello staff sono risultati positivi al. I due, come da ...

