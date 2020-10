Serie A terza giornata. La debolezza difensiva del Crotone complice della terza sconfitta consecutiva (Di sabato 3 ottobre 2020) Sassuolo 4 Crotone 1 Marcatori: 19° Berardi, 48° Simy ( R ), 58° Caputo (R ), 84° Caputo, 92° Locatelli. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur (Kriacopoulos), Chriches (Ayhan), Ferrari, Toljan, Bourabia (Obiang), Locatelli, Berardi, Duricic (Peluso), Defrel (Traore). Caputo. All. De Zerbi Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic, Pereira (Rispoli), Molina, Cigarini (Gomelt), Vulic (Dragus) Reca, Simy, Messias. All. Stroppa Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce Assistenti: Giorgio Peretti – Alessandro Cipressa Quarto giudice: Antonio Rapuano di Rimini Addetti Var: Fabbri – Mondin Ammoniti: Chriches, Marrone, Magallan, Cigarini, Stroppa Angoli: 4 a 5 per il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 ottobre 2020) Sassuolo 41 Marcatori: 19° Berardi, 48° Simy ( R ), 58° Caputo (R ), 84° Caputo, 92° Locatelli. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur (Kriacopoulos), Chriches (Ayhan), Ferrari, Toljan, Bourabia (Obiang), Locatelli, Berardi, Duricic (Peluso), Defrel (Traore). Caputo. All. De Zerbi(3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic, Pereira (Rispoli), Molina, Cigarini (Gomelt), Vulic (Dragus) Reca, Simy, Messias. All. Stroppa Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce Assistenti: Giorgio Peretti – Alessandro Cipressa Quarto giudice: Antonio Rapuano di Rimini Addetti Var: Fabbri – Mondin Ammoniti: Chriches, Marrone, Magallan, Cigarini, Stroppa Angoli: 4 a 5 per il ...

