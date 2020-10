Serie A, poker del Sassuolo al Crotone. Le formazioni ufficiali di Udinese-Roma (Di sabato 3 ottobre 2020) Serie A, il programma e i risultati di sabato 3 ottobre 2020. Sassuolo-Crotone e Udinese-Roma le sfide in calendario. Roma – Serie A, il programma e i risultati di sabato 3 ottobre 2020. Dopo il primo anticipo tra Fiorentina e Sampdoria, sono due le partite della terza giornata: Sassuolo-Crotone e Udinese-Roma. Nella prima sfida di giornata i neroverdi superano i calabresi 4-1 e si portano in vetta alla classifica per una notte. Serie A, i risultati di sabato 3 ottobre 2020 Di seguito i risultati di Serie A di sabato 3 ottobre 2020, sfide valide per la terza giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di sabato 3 ottobre 2020.le sfide in calendario.A, il programma e i risultati di sabato 3 ottobre 2020. Dopo il primo anticipo tra Fiorentina e Sampdoria, sono due le partite della terza giornata:. Nella prima sfida di giornata i neroverdi superano i calabresi 4-1 e si portano in vetta alla classifica per una notte.A, i risultati di sabato 3 ottobre 2020 Di seguito i risultati diA di sabato 3 ottobre 2020, sfide valide per la terza giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI ...

