Serie A. Il Covid-19 blocca la super sfida Juventus -Napoli. Troppi positivi e troppi rischi tra azzurri e bianconeri (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Covid-19 blocca la super sfida Juventus-Napoli. La formazione azzurra resta a Napoli per decisione delle autorità sanitarie campane. Al momento dunque Juventus-Napoli, in programma per domani sera alle ore 20.45 allo Stadium di Torino, è fortemente a rischio. E’ il clamoroso, ma non inatteso, epilogo di una settimana ad alta tensione sul fronte pandemico. L’escalation di positivi tra le fila del Genoa, che domenica aveva giocato al San Paolo, ha imposto l’intensificazione dei controlli in casa Napoli. L’attesa di Juventus-Napoli è stata scandita piuttosto dall’esito dei tamponi che dalle ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Il-19la. La formazione azzurra resta aper decisione delle autorità sanitarie campane. Al momento dunque, in programma per domani sera alle ore 20.45 allo Stadium di Torino, è fortemente ao. E’ il clamoroso, ma non inatteso, epilogo di una settimana ad alta tensione sul fronte pandemico. L’escalation ditra le fila del Genoa, che domenica aveva giocato al San Paolo, ha imposto l’intensificazione dei controlli in casa. L’attesa diè stata scandita piuttosto dall’esito dei tamponi che dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Covid Covid in serie A: dal Genoa al Napoli, la mappa aggiornata dei contagi e le partite a rischio Corriere della Sera Il Coronavirus sconvolge la Serie A: Juventus in isolamento, la Asl stoppa il Napoli. Gli aggiornamenti

Il Coronavirus sta tornando a sconvolgere anche il mondo del calcio: l’aumento dei contagi che sta colpendo il nostro paese sta avendo riflessi, inevitabilmente, anche sul campionato di Serie A. Sono ...

Coronavirus, ordinanza di Emiliano per obbligare l'uso della mascherina all'aperto in Puglia

