Sergej Esenin | l’avvento dell’uomo nero

(Di sabato 3 ottobre 2020) Isadora Duncan e– immagine webI versi, come la vita del poeta russo, riflettono il peggior timore racchiuso nei cuori di tutti noi. La sua vita e la sua poesia parlano di innamoramento verso persone o verso ideologie, e l’inesorabile disinnamoramento da queste. Le sue poesie sono le parole di un teppista che diventa un uomo infermo e debole che aspetta l’arrivo di un uomo, sdraiato su un letto d’hotel di Leningrado.vive una vita esaltante e piena di eccessi. Nasce a Konstantinovo (odiernoo), figlio unico di una famiglia contadina e cresce in campagna, si avvicina alla poesia in tenerissima età: a nove anni comincia a comporre i suoi primi versi. Personaggio ...