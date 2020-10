Scuola, la protesta del Blocco Studentesco in tutta Italia: “Questa gioventù vive e respira” (Video) (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – Caos concorsi, banchi semoventi, dichiarazioni contraddittorie e un solo leitmotiv: impedire la diffusione del coronavirus. La Scuola della Azzolina è tutta qua e non sta generando soltanto una deleteria confusione generale, ma sacrosante proteste degli studenti che non ci stanno a veder “incatenata” la pubblica istruzione. Prova ne è l’azione compiuta stamani dal Blocco Studentesco in tutta Italia per protestare in particolare contro la decisione del governo giallofucsia di prolungare lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. “Abbiamo scelto di iniziare una dura protesta contro il regime carcerario che si è instaurato nelle scuole con misure di restrizione senza precedenti. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – Caos concorsi, banchi semoventi, dichiarazioni contraddittorie e un solo leitmotiv: impedire la diffusione del coronavirus. Ladella Azzolina èqua e non sta generando soltanto una deleteria confusione generale, ma sacrosante proteste degli studenti che non ci stanno a veder “incatenata” la pubblica istruzione. Prova ne è l’azione compiuta stamani dalinperre in particolare contro la decisione del governo giallofucsia di prolungare lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. “Abbiamo scelto di iniziare una duracontro il regime carcerario che si è instaurato nelle scuole con misure di restrizione senza precedenti. ...

panibbi : @napam_51 Sì,ma come?!Io a scuola vorrei incrociare le braccia per protesta ma non posso:1°sarei sola 2°verrei lice… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: 'Pubblica istruzione incatenata, ma questa generazione non è morta durante il lockdown' - IlPrimatoN : 'Pubblica istruzione incatenata, ma questa generazione non è morta durante il lockdown' - PivaPaola : RT @StampaTorino: Ancora caos a scuola: a Torino centinaia di cattedre restano vuote, cresce la protesta dei genitori - SuperKiaviK : @morganalafatica @CacciaDominioni @EleLe08 Dove sono finiti i COBAS anni '90...? La scuola era in protesta insegnanti ed alunni. -