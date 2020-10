Scatta il bacio per Nicola Vivarelli | Anticipazioni Uomini e Donne 5 Ottobre (Di sabato 3 ottobre 2020) All’interno di Uomini e Donne Nicola Vivarelli sembra finalmente aver trovato una donna con cui è riuscito ad aprirsi in modo significativo, arrivando al punto di dare il suo primo bacio. La registrazione del programma avvenuta durante la giornata di ieri ha così riportato alcune grandissime novità che, nella prossima settimana i telespettatori non vedranno l’ora di scoprire. Nicola Vivarelli entrato all’interno del talk show per corteggiare Gemma Galgani durante la quarantena, aveva stregato la dama del trono over grazie alle tantissime conversazioni scambiate via chat. La loro frequentazione però, non è durata molto a causa di alcune incomprensioni da parte di entrambi. Scatta il ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020) All’interno disembra finalmente aver trovato una donna con cui è riuscito ad aprirsi in modo significativo, arrivando al punto di dare il suo primo. La registrazione del programma avvenuta durante la giornata di ieri ha così riportato alcune grandissime novità che, nella prossima settimana i telespettatori non vedranno l’ora di scoprire.entrato all’interno del talk show per corteggiare Gemma Galgani durante la quarantena, aveva stregato la dama del trono over grazie alle tantissime conversazioni scambiate via chat. La loro frequentazione però, non è durata molto a causa di alcune incomprensioni da parte di entrambi.il ...

