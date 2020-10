Satira politica, De Sica e Vanzina premi speciali (Di sabato 3 ottobre 2020) Forte dei Marmi, Lucca,, 3 ottobre 2020 - premio speciale di Satira politica di Forte dei Marmi, Lucca, alla carriera assegnato nel pomeriggio a Christian De Sica ed al regista Enrico Vanzina , che lo ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 ottobre 2020) Forte dei Marmi, Lucca,, 3 ottobre 2020 -o speciale didi Forte dei Marmi, Lucca, alla carriera assegnato nel pomeriggio a Christian Deed al regista Enrico, che lo ...

FORTE DEI MARMI (LUCCA), 03 OTT - Premio speciale di Satira politica di Forte dei Marmi (Lucca) alla carriera a Christian De Sica e al regista Enrico Vanzina, che lo hanno ritirato alla Capannina di F ...

La satira non sposta voti, ma c’è chi chiede segua le regole della par condicio. «Il manuale Cencelli non ha senso, non ci devono essere regole. Io non nascondo le mie idee politiche, ma sono due ...

