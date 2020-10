Sassuolo, De Zerbi: «Possiamo fare un campionato importante» (Di sabato 3 ottobre 2020) Roberto De Zerbi ha descritto la prestazione dei suoi giocatori confermando la sua felicità per il risultato. Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 sul Crotone. MERCATO – «Certo che brinderò se Locatelli e Caputo resteranno. Saremo contenti ma passa anche dalla volontà dei giocatori. Devono essere felici di restare perché Possiamo fare un campionato importante». PRESTAZIONE – «Oggi ci è capitata una giornata in cui non siamo stati brillanti, in cui tutti gli aspetti tecnici venivano fatti male. Non siamo mai stati puliti nella nelle scelte, anche per merito del Crotone. Non eravamo nemmeno brillanti fisicamente ma abbiamo vinto e quindi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Roberto Deha descritto la prestazione dei suoi giocatori confermando la sua felicità per il risultato. Il tecnico delRoberto Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 sul Crotone. MERCATO – «Certo che brinderò se Locatelli e Caputo resteranno. Saremo contenti ma passa anche dalla volontà dei giocatori. Devono essere felici di restare perchéun». PRESTAZIONE – «Oggi ci è capitata una giornata in cui non siamo stati brillanti, in cui tutti gli aspetti tecnici venivano fatti male. Non siamo mai stati puliti nella nelle scelte, anche per merito del Crotone. Non eravamo nemmeno brillanti fisicamente ma abbiamo vinto e quindi ...

