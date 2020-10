Sassuolo-Crotone, le probabili formazioni del match (Di sabato 3 ottobre 2020) Il “Mapei Stadium” apre i cancelli a Sassuolo-Crotone, anticipo del sabato di Serie A: le probabili formazioni della partita Il “Mapei Stadium” apre la scena a Sassuolo-Crotone, anticipo del sabato della terza giornata di Serie A. I neroverdi partono con il favore del pronostico contro i calabresi che ancora non hanno familiarizzato con il campionato. De Zerbi non può fare ancora affidamento su Boga, out per Coronavirus. Indisponibile anche Rogerio, sulla sinistra si vedrà Kyriakopoulos. Sulla mediana Bourabia si candida per un posto affianco a Locatelli, ma l’ombra di Obiang pesa nelle strategie del tecnico degli emiliani. Solito ballottaggio sulla destra tra Muldur e Toljan, duello per una maglia tra Haraslin e Defrel, con quest’ultimo ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) Il “Mapei Stadium” apre i cancelli a, anticipo del sabato di Serie A: ledella partita Il “Mapei Stadium” apre la scena a, anticipo del sabato della terza giornata di Serie A. I neroverdi partono con il favore del pronostico contro i calabresi che ancora non hanno familiarizzato con il campionato. De Zerbi non può fare ancora affidamento su Boga, out per Coronavirus. Indisponibile anche Rogerio, sulla sinistra si vedrà Kyriakopoulos. Sulla mediana Bourabia si candida per un posto affianco a Locatelli, ma l’ombra di Obiang pesa nelle strategie del tecnico degli emiliani. Solito ballottaggio sulla destra tra Muldur e Toljan, duello per una maglia tra Haraslin e Defrel, con quest’ultimo ...

SoyAustinK : ???? Sassuolo v Crotone ??AH -1 (Sassuolo) ??1.675 - ?? 08:00 cdmx ????Udinese vs Roma ??1.5+ goles (Roma) ?? 1.80 - ?? 13:45 cdmx - sitemeujornal : Como assistir Sassuolo x Crotone Futebol AO VIVO – Campeonato Italiano 2020 - AgoiOAmRHD7Qk1L : live stream Italian Serie A Sassuolo vs Crotone - sportli26181512 : Diretta Sassuolo-Crotone ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: I neroverdi affrontano i… - zazoomblog : Sassuolo-Crotone oggi in tv: canale orario e diretta streaming Serie A 2020-2021 - #Sassuolo-Crotone #canale… -