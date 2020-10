Sardegna | Procura apre un’inchiesta per abuso d’ufficio dopo lo scoop del Fatto it sui 6 milioni della Regione alla società Tursport

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) La vicenda del finanziamento da 6societàe bloccato in extremis, raccontato da unodel.it, è finito al centro di un’indaginedi Cagliari, come riportano i quotidiani sardi. Gli accertamenti dei pm si concentreranno in particolar modo sui motivi che hanno spinto l’assessore al Turismo Gianni Chessa ad accordare lo stanziamento da 5,7in favore di una società che, come ha lui stesso raccontato al.it, non conosceva: “I responsabilisocietà sono venuti da me e mi hanno proposto il progetto. Non li conosco, non so chi siano quelli che si ...