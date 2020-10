Sampdoria, il nuovo sponsor sarà la cannabis legale: accordo anche con Verona e Udinese (Di sabato 3 ottobre 2020) Justmary.fun si garantisce un posto sulla maglia di tre club di Serie A, vale a dire Sampdoria, Verona e Udinese. Per l’azienda leader nel settore del commercio di cannabis legale si tratterà della prima volta nella massima serie. “La cannabis legale è ancora vittima di numerosi pregiudizi, perciò il nostro vero trionfo è quello di essere accettati come sponsor” ha dichiarato l’amministratore delegato Matteo Moretti. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Justmary.fun si garantisce un posto sulla maglia di tre club di Serie A, vale a dire. Per l’azienda leader nel settore del commercio disi tratterà della prima volta nella massima serie. “Laè ancora vittima di numerosi pregiudizi, perciò il nostro vero trionfo è quello di essere accettati come” ha dichiarato l’amministratore delegato Matteo Moretti.

Justmary.fun si garantisce un posto sulla maglia di tre club di Serie A, vale a dire Sampdoria, Verona e Udinese. Per l’azienda leader nel settore del commercio di cannabis legale si tratterà della ...

VERONA - Il Verona, impossibilitato ad arrivare a Pessina, ha subito cambiato obiettivo, acquistando Ronaldo Vieira. Il mediano classe '98 arriva dalla Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30 giugno ...

