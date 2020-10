Salvini in tribunale, l’arrivo insieme a Giulia Bongiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) L’arrivo di Matteo Salvini in tribunale a Catania c’è stato questa mattina intorno alle 9.30, dopo che il leader della Lega aveva incontrato nella città etnea i leader del centrodestra giunti in sede proprio per dare un supporto morale al numero uno del Carroccio che dovrà affrontare l’udienza preliminare del processo sulla nave Gregoretti. L’accusa per l’ex ministro dell’Interno – lo si ricorda – è quello di sequestro di persona per aver fatto attendere cinque giorni prima dello sbarco i 131 naufraghi salvati dall’imbarcazione della Guardia Costiera. LEGGI ANCHE > Salvini cita Borsellino alla vigilia del suo processo a Catania Salvini in tribunale, l’arrivo con Giulia Bongiorno A ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 ottobre 2020) L’arrivo di Matteoina Catania c’è stato questa mattina intorno alle 9.30, dopo che il leader della Lega aveva incontrato nella città etnea i leader del centrodestra giunti in sede proprio per dare un supporto morale al numero uno del Carroccio che dovrà affrontare l’udienza preliminare del processo sulla nave Gregoretti. L’accusa per l’ex ministro dell’Interno – lo si ricorda – è quello di sequestro di persona per aver fatto attendere cinque giorni prima dello sbarco i 131 naufraghi salvati dall’imbarcazione della Guardia Costiera. LEGGI ANCHE >cita Borsellino alla vigilia del suo processo a Cataniain, l’arrivo conA ...

