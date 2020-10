Salvini in tribunale, la folla lo incita. Meloni: «Matteo ha fatto solo il suo dovere» (video e foto) (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteo Salvini a Catania: la tre giorni di solidarietà del centrodestra e della città al leader della Lega si è conclusa poco: con l’arrivo in tribunale. È iniziata da pochi minuti, nell’Aula Serafino Famà del Palazzo di Giustizia di Catania, l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno. Presiede il capo dei gup, Nunzio Sarpietro. Il leader della Lega è arrivato in tribunale a Catania per partecipare alla prima udienza preliminare che lo vede imputato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti. L’ex ministro è sceso dall’auto in maniche di camicia e poi prima di entrare in tribunale ha indossato la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020)a Catania: la tre giorni di solidarietà del centrodestra e della città al leader della Lega si è conclusa poco: con l’arrivo in. È iniziata da pochi minuti, nell’Aula Serafino Famà del Palazzo di Giustizia di Catania, l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell’ex ministro dell’Interno. Presiede il capo dei gup, Nunzio Sarpietro. Il leader della Lega è arrivato ina Catania per partecipare alla prima udienza preliminare che lo vede imputato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti. L’ex ministro è sceso dall’auto in maniche di camicia e poi prima di entrare inha indossato la ...

