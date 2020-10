Salviamo la chiesa di San Donato | l’appello del De Gasperi di Capodrise

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRestituirla al patrimonio storico-artistico della città. Il centro studi Dedi, presieduto da Salvatore Liquori, lancia un appello a storici, storici dell’arte, artisti, architetti, ingeneri e a quanti vogliano impegnarsi, accanto a don Giuseppe Di Bernardo, per salvare la chiesetta di Sandall’oblio. «Ci uniamo a quanti, come, di recente, ha fatto l’artista Pietro Maietta – si legge in post su Facebook –, invocano il recupero di quel tempio, oggi un rudere ostaggio di sterpaglie e rifiuti. Esistente già nel 1113, meta di pellegrini, per secoli è stata l’unicadi un’area con poche case sparse abitate da contadini, che lì assolvevano i doveri spirituali prima di andare ...