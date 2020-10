Salta Juventus-Napoli! L’ASL blocca gli azzurri causa Covid-19 

(Di sabato 3 ottobre 2020)-Napoli verso il rinvio: le ultime-Napoli in programma per domani all’Allianz Stadium: lo annuncia SkySport. Si attende solo l’ufficialità, ma la notizia sarebbe praticamente certa. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva, sarebbe stata in particolare la Regione Campania attraverso il governatore Vincenzo De Luca a fermare tutto. Gli, infatti, sarebbero stati fermati proprio mentre … L'articoloL’ASLgli-19 proviene da .

In seguito alla positività di Zielinski ed Elmas, l’Asl ha impedito al Napoli di partire per Torino dove domani è in programma la partita con la Juventus. Come riferisce Sky, era tutto pronto per ...La Asl non fa partire il Napoli e salta la partita con la Juventus. Campionato di calcio sempre più nel caos e, con l'aumento dei casi di Covid-19, a rischio. La gara prevista domani a Torino è ormai ...