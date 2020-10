Salta il faccia a faccia Inzaghi-Dijks: i convocati del Bologna (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Non ci sarà il faccia a faccia tra Inzaghi e Dijks. L’olandese non è stato infatti convocato per la trasferta di Benevento da Sinisa Mihjlovic. Il tecnico serbo, intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio, dovrà fare a meno anche del centrocampista Poli. Questi i convocati per il match in programma al “Ciro Vigorito“: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Danilo, De Silvestri, Denswil, Hickey, Mbaye, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non ci sarà iltra. L’olandese non è stato infatti convocato per la trasferta di Benevento da Sinisa Mihjlovic. Il tecnico serbo, intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio, dovrà fare a meno anche del centrocampista Poli. Questi iper il match in programma al “Ciro Vigorito“: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Danilo, De Silvestri, Denswil, Hickey, Mbaye, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Max_Mogavero : #BeneventoBologna, aalta il faccia a faccia tra Inzaghi e Dijks: l’olandese out per infortunio #seriea #benevento… - Ste_Gualdoni : RT @MimmoAdinolfi: Va aggiunto che venivamo da anni di Matrix e Cordoba a cui voglio bene come fratelli ma signoreiddio contro Sheva Torres… - biscone69 : RT @MimmoAdinolfi: Va aggiunto che venivamo da anni di Matrix e Cordoba a cui voglio bene come fratelli ma signoreiddio contro Sheva Torres… - _enz29 : RT @MimmoAdinolfi: Va aggiunto che venivamo da anni di Matrix e Cordoba a cui voglio bene come fratelli ma signoreiddio contro Sheva Torres… - MimmoAdinolfi : Va aggiunto che venivamo da anni di Matrix e Cordoba a cui voglio bene come fratelli ma signoreiddio contro Sheva T… -

Ultime Notizie dalla rete : Salta faccia Salta il faccia a faccia tra Inzaghi e Dijks: l'olandese out per infortunio Il Sannio Quotidiano Crash Bandicoot 4: dove trovare tutte le gemme

Siete a caccia di tutte le gemme per completare al 100% Crash Bandicoot 4: It's About Time? Vi viene in soccorso SpazioGames!

Piume, litigi e il blues nel cuore: Janis Joplin, 50 anni dopo

A mezzo secolo dalla sua morte, la cantante texana resta una delle icona dell'intera storia del rock. I suoi ultimi giorni prima della fine, tra rivincite, ...

Siete a caccia di tutte le gemme per completare al 100% Crash Bandicoot 4: It's About Time? Vi viene in soccorso SpazioGames!A mezzo secolo dalla sua morte, la cantante texana resta una delle icona dell'intera storia del rock. I suoi ultimi giorni prima della fine, tra rivincite, ...