Salernitana in campo nell’anticipo contro il Chievo: le ultime (Di sabato 3 ottobre 2020) La Salernitana torna in campo per la seconda giornata di serie B dopo il pareggio casalingo con la Reggina e la vittoria in Coppa Italia contro il Sudtirol. L’avversario di turno è il Chievo di Alfredo Aglietti e il tecnico granata Castori, in attesa di ulteriori arrivi dal mercato, sta pensando a un cambio di modulo. La società nel frattempo è al lavoro per sfoltire la rosa. Il rigore segnato da Giaccherini in Chievo Salernitana dello scorso campionato – photo © Lapresse Salernitana, Castori cambia modulo per sfatare il tabù Chievo Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato ma l’attenzione ora è tutta rivolta verso la seconda giornata di campionato. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Latorna inper la seconda giornata di serie B dopo il pareggio casalingo con la Reggina e la vittoria in Coppa Italiail Sudtirol. L’avversario di turno è ildi Alfredo Aglietti e il tecnico granata Castori, in attesa di ulteriori arrivi dal mercato, sta pensando a un cambio di modulo. La società nel frattempo è al lavoro per sfoltire la rosa. Il rigore segnato da Giaccherini indello scorso campionato – photo © Lapresse, Castori cambia modulo per sfatare il tabùMancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato ma l’attenzione ora è tutta rivolta verso la seconda giornata di campionato. La ...

asmistaken : RT @Ferula18: #Medioevo La Scuola Medica Salernitana nacque e prosperò in questo periodo. Prima in Europa,antesignana delle università, rap… - Barbaga3Gaetano : RT @Ferula18: #Medioevo La Scuola Medica Salernitana nacque e prosperò in questo periodo. Prima in Europa,antesignana delle università, rap… - Cielo2776688705 : RT @Ferula18: #Medioevo La Scuola Medica Salernitana nacque e prosperò in questo periodo. Prima in Europa,antesignana delle università, rap… - Valter14032653 : RT @Ferula18: #Medioevo La Scuola Medica Salernitana nacque e prosperò in questo periodo. Prima in Europa,antesignana delle università, rap… - smendoliera : RT @Ferula18: #Medioevo La Scuola Medica Salernitana nacque e prosperò in questo periodo. Prima in Europa,antesignana delle università, rap… -