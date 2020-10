Rugani-Rennes, ecco la foto dell’arrivo in Francia (Di sabato 3 ottobre 2020) Daniele Rugani al Rennes in prestito secco. E’ andato tutto secondo quanto vi avevamo anticipato giovedì sera: no Valencia, sì Rennes, dopo aver vinto la volata con il Newcastle. ecco la foto dell’arrivo in Francia del difensore di proprietà della Juve, accompagnato dal suo agente Davide Torchia. Ora visite e firma con il Rennes. L'articolo Rugani-Rennes, ecco la foto dell’arrivo in Francia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Danielealin prestito s. E’ andato tutto secondo quanto vi avevamo anticipato giovedì sera: no Valencia, sì, dopo aver vinto la volata con il Newcastle.ladell’arrivo indel difensore di proprietà della Juve, accompagnato dal suo agente Davide Torchia. Ora visite e firma con il. L'articololadell’arrivo inproviene da Alfredo Pedullà.

