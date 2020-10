Rugani | «Juventus un sogno Lascio con gratitudine» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 ottobre 2020) View this post on Instagram Sono arrivato a Torino che ero un ragazzino con undentro un borsone più grosso di me. Oggiquesta città fra mille emozioni, ma senza alcun rammarico. Quello che provo è semmai: per i compagni con cui ho avuto l’onore di giocare, per i tifosi e lo staff e per aver realizzato quelche da domani continuerò a vivere, anche se lontano da qui 🙏❤️ #FinoAllaFine A post shared by Daniele(@daniruga) on Oct 3, 2020 at 12:17pm PDT Danielesaluta la: il difensore si trasferisce in prestito al Rennes. Il messaggio d’addio del difensore –Una nuova avventura per Daniele ...