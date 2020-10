Rugani al Rennes: il difensore è in Francia per le visite mediche – VIDEO (Di sabato 3 ottobre 2020) Daniele Rugani è atterrato in Francia: il difensore sosterrà le visite con il Rennes. Arriva in prestito dalla Juventus – VIDEO Daniele Rugani è atterrato in Francia, come riportato da Benjamin Idrac inviato de l’Ouest-France. Il difensore sosterrà le visite mediche con il Rennes dove si accaserà in prestito oneroso per un anno. Il difensore dunque resterà in Francia fino alla fine della stagione 2020/2021 e lascia (temporaneamente) la Juventus dopo cinque anni dal suo arrivo in bianconero. Nuova avventura per lui. Mercato : Daniele #Rugani, prêté par la Juventus au ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Danieleè atterrato in: ilsosterrà lecon il. Arriva in prestito dalla Juventus –Danieleè atterrato in, come riportato da Benjamin Idrac inviato de l’Ouest-France. Ilsosterrà lecon ildove si accaserà in prestito oneroso per un anno. Ildunque resterà infino alla fine della stagione 2020/2021 e lascia (temporaneamente) la Juventus dopo cinque anni dal suo arrivo in bianconero. Nuova avventura per lui. Mercato : Daniele #, prêté par la Juventus au ...

romeoagresti : Accordo tra #Juventus e #Rennes per #Rugani: prestito oneroso da 1.5 milioni e ingaggio interamente pagato dai fran… - ZZiliani : BREVE STORIA TRISTE. Come ogni anno parte un’asta milionaria per Rugani. Lo vogliono tutti, specie in Premier. Pers… - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - bianca_caimi : RT @Sport_Mediaset: #Juve-#Chiesa, è corsa contro il tempo. #Commisso apre? Ma bisogna vendere. Il presidente viola vuole 60 milioni: potre… - Calciomerc : Oggi sarà giornata di visite mediche per #Rugani al #Rennes e #Dalot al #Milan #Calciomercato #calciomercatoh24 -