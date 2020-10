Rossana Campo | «Diamo la cittadinanza a quelle che siamo»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 ottobre 2020) Scrivere aiuta a riscoprire il senso più profondo dell’anima, a spingere un autore a scavare dentro sé stesso per tirare fuori tutte le cose che non aveva mai avuto la forza e il coraggio di affrontare prima. Lo descrive molto bene Rossana Campo, vincitrice dello Strega Giovani 2016 per Dove troverete un altro padre come il mio (Ponte alle Grazie), in Scrivere è amare di nuovo (Giulio Perroni Editore), un saggio che racconta come la scrittura e, in modo particolare, l’autobiografia siano passaggi necessari per liberarci da un peso, per dare sfogo a una creatività che è sempre arricchente e piena di sorprese, spinta indispensabile per accettarsi e liberarsi da tutte quelle sovrastrutture che ci spiegano come si dovrebbe e non si dovrebbe scrivere un libro.