Roma, Zubiria: «Felici di Borja Mayoral. Smalling? Fatto il possibile» (Di sabato 3 ottobre 2020) Manolo Zubiria ha parlato prima del match contro l’Udinese: le dichiarazioni del dirigente della Roma Manolo Zubiria, dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese. Borja Mayoral – «Siamo contentissimi di averlo con noi, sin dal primo giorno ha detto che avrebbe accettato solo la Roma, aveva compagni che già conosceva qui e non vede l’ora di entrare già in campo». FRIEDKIN – «Sono coinvolti tutti i giorni nella parte sportiva, hanno moltissima voglia di vincere. Abbiamo ancora rammarico per la mancata vittoria contro la Juventus, vogliamo vincere oggi». Smalling – «La Roma ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Manoloha parlato prima del match contro l’Udinese: le dichiarazioni del dirigente dellaManolo, dirigente della, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese.– «Siamo contentissimi di averlo con noi, sin dal primo giorno ha detto che avrebbe accettato solo la, aveva compagni che già conosceva qui e non vede l’ora di entrare già in campo». FRIEDKIN – «Sono coinvolti tutti i giorni nella parte sportiva, hanno moltissima voglia di vincere. Abbiamo ancora rammarico per la mancata vittoria contro la Juventus, vogliamo vincere oggi».– «Laha ...

MatheusASR : RT @forzaroma: #Zubiria: “Abbiamo fatto il massimo per prendere #Smalling. Se arriva? Il #mercato chiude lunedì…” #ASRoma #UdineseRoma ht… - sportli26181512 : Zubiria su Smalling: 'La #Roma ha fatto tutto il possibile': Il dirigente giallorosso parla delle difficoltà ad arr… - gizzo97 : RT @AliprandiJacopo: #Zubiria su #Smalling: “La Roma ha fatto tutto il possibile per fare un’operazione sostenibile per il club. Ma il merc… - forzaroma : #Zubiria: “Abbiamo fatto il massimo per prendere #Smalling. Se arriva? Il #mercato chiude lunedì…” #ASRoma… - VoceGiallorossa : ???Zubiria: '@ChrisSmalling? La @OfficialASRoma ha fatto tutto il possibile per un'operazione sostenibile dal club.… -