Roma, occupano una villetta di pregio dell'ATER: immobile sequestrato dalla Polizia Locale (FOTO) (Di sabato 3 ottobre 2020) Una villetta di pregio, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale nella zona di San Saba. Gli agenti del I Gruppo Centro ( ex Trevi), diretti dal Dott. Maurizio Maggi, a seguito di alcuni controlli, sono intervenuti presso l'immobile di tre piani, gestito dall'A.T.E.R., dove all'interno sono stati trovati due occupanti abusivi, una donna ed un uomo italiani, rispettivamente di 39 e 51 anni, che non sono stati in grado di fornire alcun titolo autorizzativo e per tale motivo è scattata la denuncia. Avviati anche accertamenti su presunti illeciti edilizi per l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Per evitare il procrastinare della reiterazione del reato, gli agenti ...

