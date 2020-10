Roberto Giacobbo: “Vicino alla fine per il Covid. Muovevo solo gli occhi” (Di sabato 3 ottobre 2020) Roberto Giacobbo, in una toccante intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, racconta il dramma vissuto per il coronavirus. Roberto Giacobbo, giornalista e conduttore televisivo tornato in tv con la nuova stagione di Freedom – Oltre il confine, in un’intervista rilasciata a Verissimo, nella puntata del 3 ottobre, racconta il dramma vissuto a causa del coronavirus. … L'articolo Roberto Giacobbo: “Vicino alla fine per il Covid. Muovevo solo gli occhi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 ottobre 2020), in una toccante intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, racconta il dramma vissuto per il coronavirus., giornalista e conduttore televisivo tornato in tv con la nuova stagione di Freedom – Oltre il con, in un’intervista rilasciata a Verissimo, nella puntata del 3 ottobre, racconta il dramma vissuto a causa del coronavirus. … L'articolo: “Vicinoper ilgli occhi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

