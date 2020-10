Roberto Giacobbo sta male: “Ero ad un passo dalla fine” (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolo Roberto Giacobbo sta male: “Ero ad un passo dalla fine” . Roberto Giacobbo, noto conduttore televisivo confessa a Silvia Toffanin: “Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio”. Il conduttore televisivo è attualmente su Italia 1 con il programma Freedom – Oltre il confine. Ospite di Silvia Toffanin, nel programma pomeridiano Verissimo, rivela per la prima volta di aver contratto il Covid-19 e di non … Leggi su youmovies (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolosta: “Ero ad unfine” ., noto conduttore televisivo confessa a Silvia Toffanin: “Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio”. Il conduttore televisivo è attualmente su Italia 1 con il programma Freedom – Oltre il confine. Ospite di Silvia Toffanin, nel programma pomeridiano Verissimo, rivela per la prima volta di aver contratto il Covid-19 e di non …

